Ação de saúde bucal será realizada no Senadinho

A cidade de Rio Branco receberá neste sábado, 21, das 08 às 12 horas no Senadinho, uma ação do projeto “Um Sorriso do Tamanho do Brasil”.

O projeto, da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), Sindicato dos Dentistas do Acre (Sinodonto), Conselho Regional de Odontologia (CRO), OdontoFameta e Rotary Club Rio Branco, ocorre em todo território brasileiro e tem como objetivo alertar a população em geral sobre a importância da saúde para a saúde bucal.

Durante a atividade serão distribuídos kits de higiene bucal, contendo escova, creme dental, sabonete e material informativo, para crianças de 02 a 14 anos, além da aplicação tópica de flúor, escovação supervisionada, teste rápido de hepatite C, vacina contra poliomielite e distribuição de mudas de ipê.

Wânia Tojal, cirurgiã dentista e coordenadora da ação, destaca o projeto. “É uma forma de chamarmos a atenção de toda população sobre saúde bucal. Estamos divulgando o mais cedo possível para que escolas, grupos de igrejas e quem tiver condições de mobilizar crianças possam se agendar e levá-las no dia da atividade”.