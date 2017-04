Ações de governo beneficiam grupo de artesanato do Cazumbá 

Em um ato que representa independência e autonomia financeira ao grupo de artesanato da Reserva Extrativista Cazumbá, a vice-governadora, Nazareth Araújo, e a primeira-dama do Estado, Marlúcia Cândida, fizeram a entrega da solução tecnológica vulcanizante – matéria-prima do artesanato produzido pela comunidade.

Elas anunciaram também investimentos de mais de R$ 600 mil para a estruturação de galpões destinados ao centro de artesanato na comunidade. O ato foi realizado na sexta-feira, 7, na Reserva Extrativista Cazumbá.

As iniciativas são frutos de uma parceria entre a Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), Sebrae/AC, o Instituto Chico Mendes (ICMBio), a Fundação Banco do Brasil e a Universidade de Brasília (UnB).

“Ações como essas representam o reconhecimento e o incentivo do governo ao trabalho desenvolvido no Cazumbá, que tem seu artesanato reconhecido mundialmente. O que se percebe é o resultado de políticas públicas que promovem soluções de vida a pessoas que são guardiães das florestas. O projeto de desenvolvimento sustentável que se pratica no Acre professa o respeito as nossas florestas, mas também o respeito ao desenvolvimento social e humano”, destacou a vice-governadora, Nazareth Araújo.

Lixo Zero

A primeira-dama, Marlúcia Cândida, aproveitou para lançar a campanha Lixo Zero, um dos focos de atuação do Acre Solidário. Ela frisou ainda que o governo é um incentivador do artesanato desenvolvido na comunidade. “As peças produzidas por esses artesãos são muito ricas e importantes, e ainda ajudam a comunidade no desenvolvimento econômico e ambiental”, disse.

Para a artesã Leonora Siqueira, a união das instituições parceiras tem feito toda a diferença nas iniciativas realizadas na comunidade. “Estou muito feliz. Esse momento representa um novo caminhar para o grupo de artesãos”, revelou.

Tiago Juruá chefe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) disse que as ações como essas dão condições da comunidade voltar a produzir o artesanato, que estava parado devido à falta da solução vulcanizante. “Esperamos que esse grupo sirva de exemplo para outras reservas, para que busquem realizar atividades que geram trabalho e renda, respeitando a floresta”.

História

O Grupo de Artesanato do Cazumbá é formado por mais de 20 extrativistas, principalmente mulheres e jovens, onde os homens têm também o papel de coleta do látex. O grupo trabalha na confecção de peças de artesanato em borracha (látex) com a coleção flora, onde reproduzem em látex folhas de plantas e árvores da Floresta Amazônica em tamanho real, através de moldes confeccionados na própria comunidade.

Tendo em vista a beleza das peças, a aceitação do mercado é crescente, sendo que a partir de 2014, após a participação em oficinas e eventos de Design a convite da primeira-dama, Marlúcia Cândida (a exemplo do projeto Acre Látex Design Lab. e da Feira de Design de Milão–Itália) com apoio do governo do Estado, houve um aumento significativo na procura dos artesanatos com demandas de todo o país, inclusive com encomendas de mais milhares de peças para o Brasil e exterior.