Acre discute atualização da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTS/MS), por meio do Departamento de gestão da Educação na Saúde (DEGES), promove o processo de atualização da Politica Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).

O processo de atualização que teve inicio no dia 19 de outubro, contou com a parceria do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), Conselho Nacional de Saúde (CNS), Escolas Técnicas do SUS (ETSUS), Escolas de Saúde Publica (ESP), Instituições de Ensino Superior (IES), Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e demais secretarias do MS.

A Educação Permanente em Saúde é uma estratégia que tem como objetivo a qualificação e aperfeiçoamento do processo de trabalho em saúde para a melhoria do acesso qualidade e humanização no processo na prestação de serviço.

O Acre, claro, não ficou de fora. Cerca de 7 profissionais, representando diversos setores da Secretaria Estadual de Saúde e a Escola Técnica de Saúde Maria Moreira da Rocha representaram o estado.

Uma delas foi Rafaela Chagas, que representou a Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde, que falou da importância das discussões ocorridas em Brasília. “É sempre uma oportunidade importante discutir a educação dentro da saúde. No final das contas, a coisa que mais nos interessa é ter a possibilidade de estamos nos capacitando cada vez mais para conseguirmos oferecer um serviço ainda mais qualificado para a população”.

Um detalhe importante da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde é discutir a oferta de capacitação levando em conta as necessidades e peculiaridades de cada comunidade.