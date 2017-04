Acre e Peru selam acordo para o desenvolvimento das áreas de fronteira

A ponte internacional de integração Brasil-Peru, que divide as cidades de Assis Brasil e Iñapari, foi palco de um momento histórico para os governos do Acre e da região de Madre de Dios (Peru). Nesta terça-feira, 4, o governador Tião Viana, juntamente com o embaixador do Peru no Brasil, Vicente Rojas, a gerente regional de Madre de Dios, Flor Cano, e o prefeito de Iñapari, Alfonso Cardoso, o “Zizinho”, assinaram o protocolo de intenções que visa ao desenvolvimento da área fronteiriça.

“Este é um momento histórico de união e de prosperidade para os povos que residem às margens das nossas fronteiras. São relações como essas que unem os povos do Peru e do Brasil e representam melhores oportunidades econômicas. Aqui compartilhamos benefícios para ambos os países na integração, transporte e exportação”, afirmou Tião Viana.

O embaixador Rojas, que cumpriu agenda em Rio Branco na segunda-feira, 3, destacou que a assinatura do acordo possui extrema relevância. “Somos países vizinhos, irmãos, com uma fronteira muito extensa, com 2,8 mil quilômetros. De um lado, temos o Atlântico e do outro o Pacífico. Temos que trabalhar para atender nossas populações, sobretudo as que estão nessa área. Aqui selamos nossos interesses de firmar acordos que consolidam mais integração”, destacou.

O Acre já estabelece diversas relações, especialmente comerciais, com o Peru, como é o caso da exportação de peixe, carne suína e, mais recentemente, o milho. Parcerias na área de gastronomia também se fortalecem cada vez mais. A localização estratégica abre porta para a comercialização na América andina, que reúne mais de 132 mil habitantes, um mercado consumidor superior ao de São Paulo.

Dinâmica política e de vinculação

“Estamos unidos por uma fronteira e aqui propomos trabalhar em diversos aspectos voltados para o desenvolvimento, segurança, turismo, cultura e educação. O protocolo assinado hoje consolida essa parceria”, afirma a representante do governador regional de Madre de Dios, Flor Cano.

O acordo prevê, ainda, reuniões pelo menos uma vez ao ano, com a finalidade de estruturar programas de ação para avançar na solução de desafios.

Na Câmara de Assis Brasil

Após o ato na ponte de integração, Tião Viana seguiu para a Câmara Municipal de Assis Brasil, onde se reuniu com vereadores locais e o prefeito Zum. Na ocasião, Tião agradeceu o trabalho dos vereadores em prol do município e reafirmou o compromisso do governo com a infraestrutura de ramais, produção rural e ações que visam o avanço das políticas de desenvolvimento.

“Este é um encontro de união e oportunidades. Aqui há compreensão e solidariedade com as nossas causas de fronteira, avançando com diálogo e união”, destacou.