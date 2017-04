Acre e Peru serão homenageados na 23ª edição do Sarau Chatô

Com música, poesia, artesanato e gastronomia, o Acre e o Peru serão homenageados na 23a edição do Sarau Chatô, realizado dia 25 de abril, às 19h, no Hípica Hall, em Brasília. Para participar do evento, basta levar um quilo de alimento não perecível.

Na programação, haverá o lançamento do livro de poesia Gogó de Sola/Flor do Astral, da poetisa acreana Francis Mary Alves, a “Bruxinha”. Já no palco Nossos Sons e Nossas Vozes, haverá contação de histórias com Karla Martins, além de shows com Keilah Diniz e Alberan Morais. O musical Jarana Peruana, dirigido por Alex William, e o grupo peruano Viajantes Del Tiempo também se apresentarão no local.

Já na parte de gastronomia, serão oferecidos ao público pratos típicos do Acre, como rabada com tucupi e jambu, risoto de pato, moqueca de filhote com pirão de farinha de Cruzeiro do Sul, pirarucu à casaca e creme de tapioca com doce de abacaxi.

“São pratos elaborados pela chef Mara Alcamim, que veio ao estado para uma imersão gastronômica. Tudo o que ela viu com os chefs acreanos será levado em forma de menu-degustação no sarau. O evento valoriza muito além do turismo, pois mostrará nossa cultura, gastronomia e artesanato, que são também a grande marca do Acre”, diz a secretária de Turismo e Lazer, Rachel Moreira.

O Sarau Chatô é promovido pela Fundação Assis Chateaubriand, com patrocínio da Petrobrás e apoio do governo do Acre, Embaixada do Peru no Brasil, Restaurante Universal e Diário dos Associados.