Acre preparado para sediar Fórum e Encontro de Governadores do Brasil

Eventos abordarão união dos poderes para o enfrentamento ao narcotráfico, além de ações de segurança pública e meio ambiente

Planos emergenciais de enfrentamento ao narcotráfico nas fronteiras, além de questões relacionadas à preservação do meio ambiente e à comunicação. Esses serão os principais temas discutidos neste mês durante o 16º Fórum de Governadores, que acontece no dia 26, e no Encontro de Governadores do Brasil, realizado no dia 27. A proposta é de ampliar os debates no âmbito nacional e internacional. Para falar sobre a programação e dos assuntos que serão abordados nos dois eventos, o governador Tião Viana concedeu entrevista coletiva na manhã de ontem, na Casa Civil.

“Talvez essa seja uma das agendas mais importantes que o Brasil tem vivido nos últimos 20 anos, que vai ser esse encontro dos poderes da República com os governadores do Brasil. Também estarão participando da reunião ministros de Estado, embaixadores e representantes de países vizinhos, discutindo temas o que é de interesse comum para todos da Amazônia. Estamos falando do assunto que é mais ameaçador para as gerações presentes e futuras, que é exatamente o narcotráfico. Hoje, a escala de atenção no Brasil é da seguinte forma: primeiro a corrupção, depois os crimes ambientais e na sequência o tráfico de drogas, que é o tema mais grave em todos os países”, ressaltou Tião Viana.

O governador falou sobre os números expressivos do narcotráfico no país. “Estamos falando de mais de 60 mil mortes por ano no Brasil com a comercialização de entorpecentes, um movimento financeiro sem tributação que movimenta mais de 2,6 trilhões de dólares. Ou seja, 93% da cocaína produzida no mundo vem do Peru e da Bolívia, que fica aqui ao lado, passando pelo Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso para ser distribuído nas outras cidades brasileiras, Europa e Ásia, que é sobretudo a grande rota da droga. Esse movimento já envolve 50% das mortes de jovens com 15 a 29 anos. Homicídios de pessoas envolvidas e reféns das drogas. Temos que ter uma força-tarefa, um plano emergencial e um sistema de segurança pública eficiente para diminuir as ações dos traficantes”, pontuou.

Viana também destacou os assuntos que serão abordados no encontro com os governadores da Amazônia Legal. “A agenda envolve questões de natureza socioambiental, principalmente sobre uma das áreas mais violentas que fica na região de Lábrea, no Amazonas, mas que pega uma área de interligação entre Acre e Rondônia, onde estão ocorrendo os crimes mais graves de narcotráfico, os ambientais e homicídios. Destacaremos a redução de mais de 50% no desmatamento nos últimos anos, resultado que deu credibilidade ao Acre. Agora, precisamos ter essa política ampliada para os outros Estados. Vamos discutir sobre o consórcio de governadores da Amazônia (como já existe no Centro-Oeste) para que tenhamos uma plataforma de investimento integrada. Também vamos tratar de políticas de crédito para o desenvolvimento regional como resposta à crise econômica dos nossos Estados. São tema atuais e continuados que temos discutidos há cada 90 dias”, salientou o gestor.

Fórum de Governadores

No evento, sediado pela primeira vez no Acre, estarão presentes os governadores dos noves Estados que integram a Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), equipes técnicas de governo, governadores do Peru, Bolívia e do Ministério do Meio Ambiente da Colômbia. A participação desses países (a convite do governador Tião Viana) se justifica pela pauta comum que todos têm em áreas como meio ambiente e segurança.

Durante a décima sexta edição do Fórum, ocorrerá também a criação da Câmara de Turismo, além de discursões para definir o funcionamento do Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável, aprovado no 15º Fórum de Governadores, realizado em Cuiabá (MT). O encontro na capital acreana antecede a Conferência das Partes COP 23, que acontecerá na Alemanha, nos dias 6 e 7 de novembro.

Mais informações sobre o Fórum no endereço eletrônico www.16forumdegovernadoresdaamz.com.br.

Encontro de Governadores do Brasil

Fruto de uma proposta do governador Tião Viana, o Encontro de Governadores do Brasil – Pela Segurança e Controle das Fronteiras: “Narcotráfico, uma Emergência Nacional”, tem como finalidade a discursão a respeito da temática pela fragilidade das fronteiras brasileiras. O Acre, situado na divisa do Brasil com a Bolívia e Peru, serve como rota de tráfico de armas e drogas, o que levou o governo estadual a promover a discussão conjunta de medidas de enfrentamento.

O principal foco do evento é a criação do Sistema Nacional de Segurança Pública, com um fundo nacional de financiamento, nos moldes do Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é que também ocorra um pacto com os países vizinhos para combater o avanço do narcotráfico. Desde o primeiro Fórum de Governadores, Tião Viana levanta a urgência de haver uma união nacional e efetiva contra essa prática criminosa.

Devem participar do evento o presidente Michel Temer, representantes dos ministérios da Integração, Defesa, Meio Ambiente e Justiça, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal (STF), Senado e Câmara Federal, Colegiado de procuradores do Brasil, conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, Comando Militar da Amazônia, Comando do Exército Brasileiro, além dos embaixadores e governadores da Bolívia, Peru e Colômbia.

Mais informações sobre o Encontro no site www.agencia.ac.gov.br/encontro-de-governadores-do-brasil.