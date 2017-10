Acre recebe certificado do prêmio Darcy Ribeiro por educação inovadora

Junto com a equipe do Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia (IMCF), o governador Tião Viana recebeu na manhã desta segunda-feira, 23, em seu gabinete, o certificado do Prêmio Darcy Ribeiro, do deputado federal Léo de Brito. O prêmio é organizado pela Comissão de Educação da Câmara Federal e o Instituto ficou com a sexta colocação.

A iniciativa do Acre concorreu com personalidades que atuam na área de Educação e instituições dos mais diversos estados. Recebeu 10 votos computados pela presidência, no início de agosto deste ano. Os deputados Raimundo Angelim e Moisés Diniz e o senador Jorge Viana manifestaram apoio a iniciativa educacional acreana.

O prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre, o deputado estadual Daniel Zen e o ex-coordenador do Instituto Alessandro Nasserala também acompanharam a entrega.

“Isso da Câmara dos Deputados é o reconhecimento ao Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia, que realiza um trabalho inovador na educação, com a iniciativa do governador Tião Viana e sua equipe”, afirmou Léo de Brito, quem indicou o Instituto para o prêmio

O IMCF está localizado na sede do Centro de Referências em Inovações para a Educação (Crie), no centro de Rio Branco, e oferece diversos cursos aos alunos que buscam uma complementação dos seus estudos.

“Hoje estamos ofertando 14 cursos na área de matemática, ciência e filosofia. Tem cursos como robótica e matemática financeira, que é uma inovação no estado. O prêmio reconhece o trabalho do Instituto em prol da educação do Acre”, explica Eliomar Amorim, coordenador de Ensino.