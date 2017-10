Acre reduz em 34% desmatamento ilegal, afirma Inpe

As políticas de desenvolvimento sustentável do governo do Estado são pautadas na preservação da floresta e ocupação produtiva das áreas abertas. Nesta terça-feira, 17, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou estudo sobre o desmatamento ilegal na Amazônia. A pesquisa aponta que o Acre reduziu em 34% essas ações.

Os dados são referentes ao período entre agosto de 2016 a julho deste ano. Em toda a Região Amazônica, o decrescimento foi de 16%. A análise foi realizada por meio do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes).

Segundo as estimativas do Prodes 2017, os estados com maior redução são, respectivamente, Tocantins (55%), Roraima (43%), Acre (34%) e Pará (19%). Os dados consolidados serão divulgados no primeiro semestre de 2018.

“Essa é a confirmação de todo o esforço do governo, tanto na parte de fiscalização quanto nos incentivos para exploração das áreas abertas. Várias são as alternativas oferecidas para que se tire da floresta o que ela tem de melhor, gerando emprego e renda e mantendo-a de pé”, salienta o secretário de Estado de Meio Ambiente, Edegard de Deus.

Com 87% de floresta preservada, o Acre é o primeiro no mundo a executar programa global REM (REDD Early Movers – pioneiros na conservação), agregando resultados em sua socioeconomia.

O estado tem ganhado destaque no cenário internacional e nacional ao apostar numa política de desenvolvimento sustentável, pautada na valorização do ativo ambiental, e produção diversificada e melhoria da qualidade de vida da população urbana e rural.

Compromisso

Por reconhecer a importância da floresta para a vida no planeta e militar na defesa de uma economia sustentável, o Estado assumiu o compromisso, com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), de zerar o seu desmatamento até 2020.

“Nossas atividades econômicas são pautadas no respeito às questões ambientais, sociais e climáticas”, observa Edegard de Deus.

Outras pesquisas

Recentemente, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) publicou o resultado do levantamento bianual sobre o desmatamento ilegal na região. Na pesquisa, o Acre apresentara um índice de redução de 32%.