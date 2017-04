Acre terá segunda maior produção de abacaxi do país

Abacaxi em calda, desidratado, polpa e in natura. Essas são algumas das opções para o consumo da fruta que começa a dominar os campos e roçados do Juruá. Uma cooperativa formada por 45 famílias cruzeirenses estima uma colheita histórica para o segundo semestre deste ano. A meta é colher, em todas as localidades, 10 milhões do fruto até setembro de 2017.

O trabalho dos produtores rurais do Juruá, que conta com o apoio do governo do Estado desde 2011, já se tornou uma referência em toda a Região Norte, tanto pela tendência do cooperativismo como também pelo trabalho com foco na preservação ambiental de forma sustentável.

O grupo liderado pelo produtor Cleiton de Holanda recebeu no início da manhã desta terça feira, 11, a visita do governador Tião Viana e de parte da sua equipe de gestão. Durante o encontro, os produtores agradeceram o empenho do governo do Acre, que cedeu o maquinário e todo o apoio técnico para a realização do plantio durante o período.

Tião Viana ressaltou a excelente qualidade do fruto, destacando o empenho dos produtores do Juruá em prol do serviço rural. “Com uma das maiores produções de abacaxi do país, o Juruá apresenta sua força na produção cooperativa, gerando emprego e renda a várias famílias”, declarou Viana.

A produção já é considerada a maior da Região Norte, ficando apenas atrás da Bahia, maior produtora de abacaxi do mundo. Vários produtores rurais, lideranças comunitárias, deputados e vereadores também estiveram presentes ao encontro, realizado no km 22 da BR-364.

Um dos produtores mais antigos e respeitados da região, Pedro Nascimento falou sobre o trabalho desenvolvido pelos cooperados e como o governo do Estado contribuiu para o avanço do plantio.

“Este é um trabalho realizado por várias mãos. Acredito que agora chegou o grande momento de colher o resultado. Todo o apoio técnico e o maquinário concedido pelo governo do Estado foram importantes para o sucesso da nossa produção”, relatou o produtor, ansioso pela safra histórica.

O deputado Lourival Marques falou sobre os avanços na produção rural acreana. “Iniciativas como esta mudam a vida das pessoas e a realidade dos nossos municípios. A força de vontade destes produtores, aliada aos esforços do governo, não poderia ser diferente. É o governo do Estado lado a lado com o produtor”, enfatizou o parlamentar.

Industrialização e fábrica de polpa

Além da comercialização do fruto in natura, o grupo de produtores pretende, em breve, iniciar a construção de uma indústria para trabalhar a polpa do abacaxi, expandindo e diversificando o trabalho.

Durante a agenda no Juruá, o governador Tião Viana também conheceu o terreno onde será construída a Indústria de Polpa de Fruta do Juruá. O local destinado à industrialização do fruto será construído pelos próprios produtores e inaugurado no fim do ano, com um investimento de mais de R$ 1,8 milhão.

“Estamos iniciando uma nova etapa, e agora pensando na industrialização. Não podemos pensar em produzir em grande escala sem antes pensar em como conservar e trabalhar de diferentes formas este produto”, afirmou o produtor Cleiton de Holanda.

O objetivo dos produtores com o processo de industrialização é conseguir preservar o fruto em boa qualidade por mais tempo, possibilitando alcançar novos mercados nacionais e internacionais.

“Vamos continuar encontrando estratégias para auxiliar estes produtores. São várias famílias que, além de apresentarem um trabalho referência, também estão pensando no futuro com a criação desta indústria”, declarou o secretário de Produção Familiar (Seaprof), João Neto Thaumaturgo.

O abacaxi produzido no Juruá atende todo o estado, chegando à mesa dos acreanos com qualidade e procedência. “O governo vai seguir apoiando e buscando maneiras para auxiliar o trabalho destes produtores, não somente na produção do abacaxi, mas também do coco, piscicultura e todos setores que beneficiem a população rural do Acre”, finalizou Tião Viana.