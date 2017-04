“Acredito no potencial do Acre”, diz operador argentino em feira internacional de turismo

“Acho que o Acre é um destino que se diferencia pelo turismo vivencial. Você ter essa fantástica oportunidade de interagir com comunidades indígenas é algo extraordinariamente atrativo para os visitantes, pois é uma experiência autêntica”, diz o operador de turismo da Argentina, José Perieme.

Pelo quarto ano consecutivo, o estado está presente na feira internacional de turismo World Travel Market Latin America (WTM), em São Paulo. O evento, realizado paralelamente ao 47o Encontro Comercial Braztoa, associação das operadoras de turismo, é promovido até o dia 6 de abril, no Expo Center Norte.

Totalmente voltada aos profissionais do setor turística, a WTM visa oferecer um espaço para networking de negócios, recebendo as principais operadoras de turismo, agências de viagens, jornalistas de todas as nacionalidades e compradores interessados em conhecer as novidades do segmento em produtos, serviços e novas tecnologias, além de concretizar negócios.

Visitando o espaço em busca de mais informações turísticas sobre o Acre, o operador pretende comercializar os produtos do estado em sua empresa. “Eu acredito que o Acre é mais que um pacote turístico: é uma proposta antropológica e um grande atrativo por estar no meio da Floresta Amazônica”, afirma José.

Ressalta, ainda, as demais alternativas, como o voo de balão, oportunidade em que se pode visualizar os misteriosos geoglifos: “Neste percurso, ainda podemos ver dois lados da Amazônia, que é o da agricultura e pecuária e a parte virgem, intocada”.

Perieme finaliza destacando a importância da valorização turística do estado. “Eu acho que o mundo ainda não conhece muito sobre o que o Acre tem a oferecer, mas um dia saberão e tenho certeza que, a partir disso, se terá um retorno turístico sensacional”, salienta Perieme.

Espaço e programação

Apresentando seus destinos turísticos e proporcionando reuniões entre os empresários da área, o estande do Acre está presente na feira por meio de articulação da Secretaria de Turismo e Lazer (Setul) e Ministério do Turismo (Mtur).

Na programação para os três dias, está uma reunião com a diretoria da Gol Linhas Aéreas sobre a mudança de horário dos voos para Cruzeiro do Sul. Além disso, há uma agenda com jornalistas para tratar da vinda deles ao Acre, e ainda o Seminário de Inteligência Competitiva, do qual o Acre participa oficialmente, junto a executivos do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e representantes dos países nos quais existe embaixada do Brasil.

“O maior objetivo é promover o destino Acre, mostrando todo nosso potencial turístico. Assim, nosso trade, composto por restaurantes, hotéis e equipamentos de mobilidade, entre outros, mantém-se aquecido e a economia no setor permanece girando”, diz a titular da Setul, Rachel Moreira.

Nesta quarta-feira, 5, a gestora participa da reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur).