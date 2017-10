Agentes penitenciários recebem instruções de tiro e manuseio de armamento

A Escola Penitenciária do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/ AC) está realizando o curso de manuseio de armamento e tiro destinado aos agentes penitenciários que trabalham nas unidades prisionais de Rio Branco. O curso, que teve início no dia 16 de outubro, encerrou suas atividades nesta semana.

Essa capacitação ocorreu no centro de treinamento e tiro da unidade penitenciária, Francisco D’Oliveira Conde (FOC), com a participação de 25 agentes penitenciários que passarão a ser habilitados para intervenções no ambiente carcerário.

“Promover a capacitação permanente de agentes penitenciários é uma proposta da gestão estadual para qualificar os trabalhos dentro das unidades prisionais. Dessa forma, é possível garantir segurança, ordem e disciplina no sistema prisional”, explicou a gerente da Escola Penitenciária, Raquel Albuquerque, destacando ainda, que a capacitação se estenderá para aos agentes penitenciários dos municípios de Senador Guiomard, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

A previsão é que no início de novembro os cursos se iniciem no interior do Estado. De acordo com o agente penitenciário e instrutor, Raimundo Cunha, os profissionais receberam conhecimentos teóricos e práticos sobre o uso de armas. Na parte teórica foram ministradas aulas de primeiros socorros, pedagogia, balística e legislação especifica sobre armamento.

No início do mês de setembro, o governo do Acre entregou aos agentes penitenciários 20 carabinas, 30 fuzis, 50 escopetas calibre 12, munições ponto 40, 556, e calibre 12. Esses equipamentos auxiliaram os agentes em uma eventual problemática enfrentada no ambiente carcerário.