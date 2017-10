Agricultor inova na criação de hortaliças e se torna referência em Porto Acre

Governo parceiro

Com uma política de valorização do ativo ambiental consolidada, o governador Tião Viana tem apostado no desenvolvimento sustentável do estado, por meio do incentivo direto à agricultura de baixo carbono.

Dos R$ 101 milhões destinados à agricultura familiar, em 2017, R$ 2,3 milhões estão sendo executados em Porto Acre, por meio do plano agrícola desenvolvido pela Seaprof, que beneficia 581 famílias de produtores.

No município, o governo tem potencializado o fomento das cadeias produtivas da borracha, meliponicultura, horticultura, piscicultura e fruticultura. Há ainda investimentos no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nos Planos de Desenvolvimento Comunitários (PDCs), na implantação de Unidades de Referência, bem como nas ações de mecanização agrícola.

Segundo o secretário de Estado de Produção Familiar, João Thaumaturgo Neto, o conjunto dessas ações irá proporcionar o aumento da renda familiar dos agricultores, extrativistas e ribeirinhos, bem como a melhoria na qualidade de vida e, ainda, garantir o uso sustentável dos recursos naturais, consolidando a agricultura familiar de baixo carbono”, disse.