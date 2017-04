Artesanato de biscuit natural é destaque na Feira de Artesanato do Shopping

Minisseringueiros feitos de biscuit rústico, em adereços que utilizam apenas elementos naturais, como sementes, sobras de madeira e folhas de bananeira e de macaxeira, chamaram a atenção durante a 14a edição da Feira de Artesanato no Via Verde Shopping, realizada no último fim de semana, 1 e 2.

O responsável pelo trabalho é o artesão e artista plástico André Luis Torres, que intitulou suas criações “Homens da Floresta”. “Já atuo na área desde 2002, porém parei por um tempo e voltei em 2010. Desde então, comecei a fazer essas peças, que retratam trabalhadores da floresta em diversos tamanhos”, afirma.

Esta é a primeira vez que André participa do evento, e diz que quer expor outras vezes: “É um bom espaço para comercializar e divulgar nosso trabalho. Para o Dia das Mães, pretendo fazer toda a família seringueira”, ressalta.

Já a visitante Ângela Teixeira relata que visita sempre que possível da feira, e conta o que mais desperta seu interesse: “A perfeição das peças. Tudo aqui é muito bem feito, com acabamento impecável. O que eu mais gosto são os jogos de cozinha feitos a mão”.

Somente neste fim de semana, a iniciativa movimentou mais de R$ 11 mil em vendas, tendo a participação de 23 expositores. A feira é realizada em parceria com o shopping e é resultado de esforço do governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), e instituições como o Sebrae, além do gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida.