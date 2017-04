Associação reconhece esforço do governo em busca de melhorias para categoria

O presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Estado do Acre esteve reunido com os agentes socioeducativos que foram remanejados para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) para agradecer ao Estado nas negociações sobre as melhorias salariais e de trabalho da categoria.

De acordo com o presidente da Associação dos Agentes Penitenciários, José Janes, era um sonho de muitos fazer essa migração para o Iapen. Os profissionais que foram aprovados no certame de 2008 prestavam serviços ao ISE, e agora poderão ingressar no Instituto Penitenciário.

“Ao serem contratados pelo Iapen, os agentes poderiam prestar serviços em ambas as áreas de enceramento do estado. Agora, com a contratação de mais de 140 agentes socioeducativos, os agentes penitenciárias retornam aos postos de origem”, enfatizou José Janes.

O líder sindical ressalta o esforço do governo, por meio do secretário Emylson Farias nessa conquista dos agentes penitenciários. “Estamos reunindo semanalmente com a equipa da Segurança Pública, em busca de melhor condição de tratado e adequação salarial. Acredito que em breve nosso pleito será atendido”, disse.

Emylson Farias agradeceu o empenho e dedicação de cada servidor do Iapen tanto na capital como no interior. “O governo reconhece a maneira comprometida de cada carcereiro e está buscando meios para melhorar as condições de trabalho e de salário para a categoria”, destacou.