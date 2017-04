Atividades esportivas são promovidas para juventude de Santa Rosa do Purus

Em uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte, com apoio da Prefeitura de Santa Rosa do Purus, foi realizado, no último fim de semana, um festival de esportes para a juventude daquele município. Ao todo, participaram cerca de 330 pessoas entre as atividades de futebol, futsal e handebol.

A articulação se iniciou a partir de uma audiência pública sobre gestão esportiva em prefeituras, que contou com a presença de representantes do órgão estadual, seis vereadores do município, 25 esportistas locais, além do prefeito da cidade, Assis Moura.

Já as atividades esportivas se iniciaram com competições de handebol masculino e futsal feminino e masculino, voltados para jovens entre 12 a 17 anos. Também foram realizados torneios de futebol masculino e feminino adulto. As equipes vencedoras receberam medalhas e troféus.

De acordo com o técnico da Secretaria de Esporte, Alan Carlos Ferreira, a iniciativa visa motivar os jovens do interior a se envolverem no meio cultural e esportivo. “Nosso principal foco é a socialização e o desenvolvimento de bons hábitos por meio de atividades esportivas”, afirma.