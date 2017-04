Aula inaugural do curso de Bombeiro Mirim será na segunda, 17

Criado em 2010, o projeto Bombeiro Mirim vem recrutando jovens de escolas públicas com idade entre 12 e 14 anos. O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros, auxilia na formação de cidadãos preocupados com o bem, com a coletividade e com as atividades sociais e voluntárias, formando meninos e meninas para a sociedade.

As inscrições para as atividades deste ano foram feitas entre os meses de fevereiro e março e alcançando a marca de 1.440 jovens inscritos nas cidades de Rio Branco, Tarauacá, Xapuri, Feijó, Sena Madureira, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul e municípios adjacentes.

“Na capital, as expectativas foram superadas, pois ofertamos 500 vagas e foram feitas 600 inscrições. Ou seja, temos jovens que ficaram em uma fila de reserva, caso haja uma desistência de um dos participantes”, destacou o subtenente José Brito Soares.

Brito diz que a aula inaugural do Bombeiro Mirim será realizada na próxima segunda-feira, 17, a partir das 8 horas, no auditório da Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO). “Será uma grande festa, pois estarão presentes os jovens e seus familiares. Quem deseja conhecer o projeto pode ir nos prestigiar, que estaremos lá para recebê-lo”, enfatizou.

O curso tem duração estimada de dez meses. Nesse período, os bombeiros mirins recebem uniformes, aprendem sobre respeito, conduta, companheirismo, ordem, natação, primeiros socorros, salvamento em altura, educação de trânsito e outras atividades, tudo em ações e linguagem específicas para a juventude.