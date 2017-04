Aulão sobre História do Acre tem participação de mais de 650 concurseiros

Numa aula que mais pareceu uma grande conversa, o professor Marcos Vinícius Neves relatou e comentou as diversas fases da História do Acre para um público de mais de 650 pessoas, que devem prestar os concursos públicos das polícias Militar e Civil. A oportunidade, promovida na noite de segunda-feira, 10, no Teatro Plácido de Castro, contou com apoio da Fundação Elias Mansour (FEM), Secretaria de Comunicação (Secom), Fundação Aldeia de Comunicação (Fundac) e Fundação Garibaldi Brasil (FBG).

Com transmissão ao vivo pela página do Facebook da Notícias do Acre, a palestra combinou elementos de História e Geografia, abordando as primeiras explorações, as invasões dos seringais, a primeira insurreição, a Revolução Acreana, o Tratado de Petrópolis e os ciclos da borracha, entre outros.

“Me surpreendeu muito a grande procura, pois a ideia surgiu a partir de mensagem de um conhecido na minha página pedindo aula, e assim veio a ideia de abrir para mais pessoas. Nunca imaginei que tanta gente participaria”, relata Marcos.

Para o estudante Fabrício Cordeiro, o momento serviu como um extra para reforçar seus estudos. “É muito legal que o professor se dispôs a dar esta aula, pois complementa nossos conhecimentos, além de seguir exatamente o que o edital do concurso pede”, afirma.

Com intuito de prestar o concurso para a Polícia Militar, Mareci Martins conta que está tendo aulas em cursinho e lendo apostilas em casa, mas aponta que nunca é demais saber sobre a História: “Tenho certeza que foi muito proveitoso para todos que participaram”.

O diretor da Fundac, Alexandre Nunes, destaca que o apoio da comunicação pública a essas iniciativas são essenciais para democratizar o acesso à informação. Além disso, afirma que outras propostas voltadas aos que vão prestar os concursos já estão sendo planejadas.

“Não poderíamos ficar de fora, pois acreditamos que é por meio da Educação que se alcança bons resultados. Vimos que a ideia deu certo, e até a data dos concursos pretendemos realizar uma espécie de corujão para os estudantes interessados”, ressalta.

(Foto: Angela Peres/Secom)