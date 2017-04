Avança obra em cozinha do Hospital de Urgência e Emergência

O ritmo intenso de trabalho faz com que direção do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) acredite que em trinta dias a obra de manutenção corretiva da cozinha da unidade de saúde esteja pronta. A intervenção está sendo custeada com recursos próprios do Estado e está estimada em cerca de R$ 230 mil.

O trabalho consiste na troca de piso, forro, telhado, instalação de grades, vidros, reforma da parte elétrica, hidráulica, exaustores, instalação de novas bancadas e pintura.

Na manhã desta segunda-feira, 17, os operários da empresa responsável pelo serviço trabalhavam na troca da cobertura, uma das prioridades da obra.

“Estamos acompanhando essas melhorias na nossa cozinha com muita atenção. Essa obra vai proporcionar que consigamos atender toda a logística do Huerb no que diz respeito à alimentação de nossos pacientes com a melhor qualidade possível”, destaca Gemil de Abreu Júnior, secretário de Estado de Saúde.

Quando em funcionamento, na cozinha do Huerb são preparadas, diariamente, mais de duas mil alimentações, entre café da manhã, lanches, almoço, jantar e ceia, servidos aos pacientes.