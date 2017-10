Avenida Ceará tem sinalização revitalizada

Equipes do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) trabalham na revitalização da sinalização da Av. Ceará, em Rio Branco.

O trabalho é de recuperando a sinalização horizontal, que são linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados sobre o pavimento das vias, do trecho que vai do cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Floriano Peixoto até o Colégio Armando Nogueira.

“A Avenida Ceará é uma das principais vias da capital, que passa por diversos bairros e que concentra um grande fluxo de veículos e pessoas durante todo o dia, por isso temos compromisso de mantê-la sempre bem sinalizada, pra contribuir com a segurança”, ressalta o diretor-geral do Detran, Pedro Longo.

Ao todo, mais de 8.600 metros quadrados de sinalização horizontal serão recuperados, incluindo faixas de retenção, setas, letreiros, divisores de pista, faixas de rolamento e mais de 30 faixas de pedestres.