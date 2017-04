Bate-papo com o Secretário é realizado no Bujari

O salão da Igreja Assembleia de Deus no Bujari, distante 28 km de Rio Branco, ficou completamente lotado de alunos da Escola São João Batista, para dialogar com o secretário Marco Brandão, na última quarta-feira,12. A Atividade faz parte do programa Bate-papo com o Secretário, da Secretária de Educação e esporte (SEE).

Para os estudantes, Brandão falou de sonhos, de perspectivas de futuro e também sobre a importância da educação e da persistência nos estudos para ser feliz e conseguir fazer as pessoas felizes. “Aproveitar o tempo e fazer da escola um local agradável é fundamental para alcançar os objetivos”, disse.

Ele também aproveitou a oportunidade para dialogar com professores do Programa Asas da Florestania e das salas multisseriadas, que esta semana participam de uma formação continuada coordenada pelo núcleo da SEE no município.

À equipe escolar, o secretário destacou o esforço do governador Tião Viana para valorizar o trabalho dos educadores e tudo o que o governo tem feito para melhorar a qualidade de ensino. Também frisou a importância de a escola conhecer seus alunos para que possa planejar da melhor forma o trabalho a ser realizado.

“A escola precisa conhecer seus alunos, os professores precisam aprender a aprender, e a primeira coisa a ser feita pelas equipes é identificar os problemas a partir de um planejamento bem feito”, destacou.