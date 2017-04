Blogueira de turismo visita o Acre e compartilha a experiência com seguidores

A jornalista e blogueira de turismo Carla Boechat, do blog Fui, Gostei, Contei, está no Acre desde o último domingo, 16, para conhecer os principais pontos turísticos do estado, provar da culinária e compartilhar a experiência com seus seguidores.

Além de Rio Branco, ela também irá a Cruzeiro do Sul, onde deve visitar o Rio Croa, a Serra do Divisor e alguma aldeia indígena próxima ao Juruá. A última parada no Acre será na região do Baixo Acre. Daqui, ela segue para o Peru, Equador, Bolívia e demais países da América do Sul. “Estou só com passagem de ida. Não sei quando volto e nem em quais cidades irei. O plano é não ter plano”, diz Carla.

Em uma parada para experimentar o tacacá (caldo feito de goma de mandioca, que leva camarão, tucupi e folhas de jambu), a blogueira aproveitou para gravar com a secretária de Turismo e Lazer, Rachel Moreira, que contou sobre a história e geografia do estado, além de falar sobre o fomento ao turismo por meio de políticas públicas.

“A Carla já vem conversando com a gente sobre essa visitá há quase dois anos, e finalmente deu certo. É muito bom receber pessoas que vêm ao Acre e conhecem nossas riquezas, culinária e histórias, e as compartilham com o mundo”, afirma Rachel.

Na capital, alguns dos pontos já visitados pela jornalista foram a Gameleira, o Novo Mercado Velho, o Sítio Histórico Quixadá, o Palácio Rio Branco, a Biblioteca da Floresta, o Parque Chico Mendes e o Mercado do Bosque, entre outros. “O que me pegou mesmo foi a culinária. Já provei o copo sujo (cerveja com sal, limão e gelo), rabada, tacacá e tambaqui assado”, relata.

Sobre o blog

O Fui, Gostei, Contei foi criado em 2013 com intuito de ajudar os leitores a planejar viagens de forma mais econômica, apontando locais para estadia, o que fazer, onde comer e como evitar contratempos.

Entre os países por quais Carla passou estão Espanha, Holanda, Áustria, Romênia, Sérvia, Eslovênia, Emirado Árabes Unidos e Portugal. Ela também já morou na Canadá, Chile e Croácia.