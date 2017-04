Bombeiro Mirim tem aula inaugural para 131 adolescentes em Epitaciolândia

Segurança Pública promove aula inaugural para 131 adolescentes matriculados no curso Bombeiro Mirim (Foto: Pedro Paulo)

No fim da tarde de quarta-feira, 12, na cidade de Epitaciolândia, na região de fronteira com a Bolívia, foi realizada a aula inaugural para 131 adolescentes matriculados no curso Bombeiro Mirim.

O evento ocorreu em um templo evangélico e contou a presença de familiares dos jovens, o secretário de Segurança Pública Emylson Farias, o subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Carlos Batista, a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem, vereadores e representantes do Conselho Tutelar.

Com duração estimada de dez meses, o curso funciona no contraturno da escola – por exemplo, quem estuda pela manhã serve ao Bombeiro Mirim à tarde e vice-versa. Nesse período, os bombeiros mirins recebem uniformes, aprendem sobre respeito, conduta, companheirismo, ordem, natação, primeiros socorros, salvamento em altura, educação de trânsito e outras atividades, tudo em ações e linguagem específicas para a juventude.

O secretário de Segurança Emylson Farias disse que esse é um momento que celebra a prevenção. “Aqui se inicia um ano letivo no contraturno da escola. Esses jovens estudando em tempo integral se tornam multiplicadores na sua área, o que aprendem de valores, faz com que a gente acredite num mundo melhor e nos dá energia para continuar a luta por uma cultura de paz”, destacou.

O subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar coronel Carlos Batista, lembrou que este ano, em todo Acre, serão beneficiados 1500 jovens com idade entre 12 e 14 anos. O governo por meio da Segurança Pública é um grande incentivador deste projeto, que tem por objetivo manter o adolescente na escola e assim promovendo segurança preventiva”, disse Batista.

Gelquilene Lira Santos fez questão de prestigiar o primeiro dia de aula do filho. “Para mim, é uma experiência muita válida, pela disciplina e valor moral que o Bombeiro representa. Passar um horário na escola e outro no quartel é muito bom, principalmente na formação do caráter dele”, destacou.