Câmara de Turismo será instituída no 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal

O Acre sedia, no próximo dia 26, o 16 º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. Durante o evento, será instituída a Câmara Temática de Turismo, com o intuito de fortalecer o debate entres os estados amazônicos e potencializar essa atividade econômica na região.

Em sua primeira reunião, os secretários de turismo dos nove estados que compõem a Amazônia Legal vão debater as problemáticas relacionadas à conectividade aérea; ações previstas para o “Dia da Amazônia” promovido na 23ª Conferência das Partes (COP 23) em Bonn, na Alemanha; bem como as dificuldades enfrentadas pelo segmento com o narcotráfico e entrada de turistas nas fronteiras.

“Vários assuntos relacionados ao turismo são comuns para os estados da Região Amazônica. Cada um com suas peculiaridades e dimensão, mas, todos, enfrentamos os mesmo problemas. A Câmara Temática de Turismo é um ganho sem precedentes para o segmento”, salienta a secretária de Turismo e Lazer do Acre, Rachel Moreira.

A implementação da Câmara de Turismo foi um desdobramento da Câmara Temática de Comunicação no 15º Fórum, realizado em Cuiabá (MT), responsável pela Campanha de Promoção da Amazônia. Unidos, os nove estados da Amazônia Legal, ganham maior poder de articulação e buscam efetivar políticas públicas de fortalecimento da atividade econômica.

Aviação civil

As problemáticas e soluções relacionadas à aviação civil serão tratadas durante a Câmara Temática de Turismo, promovida no 16 º Fórum de Governadores da Amazônia Legal.

A conectividade aérea é um dos grandes gargalos enfrentados pelos estados Amazônicos, é o que explica a secretária de Estado de Turismo e Lazer, Rachel Moreira. “A nossa proposta é de que todos os estados amazônicos sejam interligados com malha aérea. Porque os estudos apontam que, quanto mais próximo do destino o turista estiver, mais probabilidade tem de que ele visite o lugar”, destacou.

O voo direto entre Manaus (AM) e Cruzeiro do Sul (AC) foi um ganho construído no Fórum de Governadores. Em decorrência da 16ª edição do evento, a Setul propôs a empresa área Gol que oferte voo extra para que os convidados possam participar do encontro. A empresa realiza estudo de sua malha viária para atender a demanda.