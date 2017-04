Campanha “Mexeu com uma, mexeu com todas” é lançada no Acre

Romper com o silêncio. É isto que propõe a campanha “Mexeu com uma, mexeu com todas – Não a todo tipo de violência”, lançada nesta quarta-feira, 12, pelo Ministério Público do Estado (MPEAC) do Acre, com apoio do governo do Estado e da prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SEPMulheres) e da Secretaria Adjunta de Políticas para as Mulheres, respectivamente. A promotora Dulce Helena de Freitas Franco, propositora da campanha no Estado, explica que, em conjunto com os movimentos de mulheres e demais órgãos que representam o segmento, surgiu a ideia de trazer para o Acre a campanha, que se iniciou no Rio de Janeiro. “Quando falamos que ‘mexeu com uma, mexeu com todas’, estamos falando que não queremos mais que isso aconteça com ninguém”, frisou a promotora. Dulce Franco fez um alerta sobre os altos índices de violência contra as mulheres no Estado. “Hoje, na vara que atende as demandas, há mais de quatro mil processos para serem julgados. Na Delegacia da Mulher temos em torno de oito mil inquéritos policiais para serem investigados. Os números de denúncia de assédio, após surgir essa campanha no Rio de Janeiro, também cresceram. Chegou a hora de abraçarmos essa campanha, romper esse silêncio e mostrar que as mulheres não estão sozinhas”, destacou a promotora. Concita Maia, secretária de Política para as Mulheres do Estado, lembrou que ao longo dos anos os movimentos têm atuado de maneira fragmentada junto às instituições, mas desta vez o Ministério Público fez um chamamento para uma ação unificada, permitindo, assim, que haja maior amplitude nos debates. “É um desafio muito grande. Estou otimista. Teremos vários desdobramentos a partir deste evento. É necessário romper o silêncio mais do que nunca, porque o silêncio é cumplice da violência. Temos dados muito perversos para o universo feminino. Estamos nos irmanando para fazer o enfrentamento necessário à violência contra a mulher e construir uma sociedade igualitária”, declarou a secretária. Para Lidiane Cabral, secretária adjunta das Mulheres de Rio Branco, ter o Ministério Público apoiando e fortalecendo as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres é importante. “Tanto para a sociedade civil quanto para as instituições. Por isso, convidamos as mulheres a aderir a esta campanha”, afirmou Lidiane.