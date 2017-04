Campanha que combate assédio e violência contra mulheres será lançada quarta

“Mexeu com uma, mexeu com todas – Não a todo tipo de violência” é o tema da campanha que será lançada nesta quarta-feira, 12, pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em parceria com o governo do Estado e a prefeitura de Rio Branco. O ato será no auditório do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), no Anexo I do MPAC.

A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SEPMulheres) representa a gestão estadual nessa ação que visa debater o assédio no ambiente de trabalho. Durante o lançamento da campanha, será exibido o documentário “Assédio sexual, precisamos falar sobre isso”, da jornalista Paula Sacchetta.

Debates sobre casos recentes de assédio sofrido por mulheres em ambiente de trabalho, noticiados pela mídia nacional, também serão promovidos no evento.

“O governo é um parceiro do MPE para potencializar essa campanha. Nos sentimos no compromisso de dar visibilidade a esse debate, e a sociedade civil organizada tem que se juntar a nós. O silêncio é cúmplice da violência. Precisamos romper com ele. Nós, feministas, queremos construir uma sociedade com igualdade de direitos, justa e saudável”, pontuou a secretária de Estado de Política para as Mulheres, Concita Maia.

Propositora da campanha no Acre, a promotora de Justiça Dulce Helena de Freitas Franco ressalta que aos poucos a sociedade tem ficado mais consciente de que não há mais tolerância em casos que envolvem qualquer tipo de violência contra as mulheres.

“Não queremos que nenhum tipo de violência aconteça. Esse é um assunto que une mulheres, independentemente de raça, religião ou idade. Mexeu com uma, mexeu com todas e com o Ministério Público também”, finalizou Dulce Helena Franco.