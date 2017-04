Campanha sobre Primeira Infância será lançada no Acre

Como forma de sensibilizar a sociedade sobre a importância de ações que garantam o desenvolvimento integral de crianças menores de seis anos de idade, uma campanha publicitária será lançada nos próximos dias sobre o Programa Primeira Infância Acre (PIA). Uma reunião para falar sobre as estratégias de abordagem da campanha, foi realizada nesta semana, na Casa Civil.

Representantes da empresa Studiomondo, Paula Izzo e German Biglia trocaram ideias com a vice-governadora Nazareth Araújo, com a primeira-dama Marlúcia Cândida, com a secretária de Comunicação Andréa Zílio, representantes da Secretaria de Saúde e da Cia. de Selva, sobre a abordagem da campanha.

O PIA foi criado pelo governo do Estado e é executado pela Sesacre, em parceria com o Gabinete da Vice-Governadoria.

O programa tem o propósito de organizar as redes de serviços que envolvem gestantes, crianças e suas famílias, para que estejam preparadas para atendê-las em suas necessidades, acolhê-las compreendendo seu processo de desenvolvimento e protegê-las de todas as formas de violência e negligência.

“Nossa missão é preparar um material que alcance e consiga comunicar as famílias contempladas pelo programa da importância à atenção à primeira infância”, relatou Paula Izzo. “Também será produzido um material específico para os Agentes Comunitários de Saúde. A ideia é sensibilizá-los e fazer com que entendam a importância das pequenas ações que podem ajudar muito no desenvolvimento da criança.”

Segundo Nazareth Araújo, as políticas de saúde da criança integram as metas do governo do Acre, que proporcionalmente é o segundo estado do país que mais investe em saúde pública.

“É neste período, da primeira infância, que se estabelecem as bases do desenvolvimento físico, intelectual e psicossocial da criança e que oferecerão as condições para que se torne um adulto capaz de conduzir com autonomia e prosperidade a sua vida”, destacou a vice-governadora.

No Acre o programa conta com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unesco), Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Bernard van Leer e da United Way Brasil. Essas instituições apoiam diversas iniciativas de cunho social em todo o país e reconhecem iniciativas pioneiras.