CAP-AC promove 1º Seminário Estadual de Educação da Pessoa com Deficiência Visual

Conquistas e desafios na alfabetização da pessoa com deficiência visual serão discutidas durante o 1º Seminário Estadual de Educação da Pessoa com Deficiência Visual. O evento é promovido pelo Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre – Cap-AC e ocorre nesta terça, 17, no auditório da Secretaria Estadual de Educação – SEE.

Atividades como palestras, mesa redonda, depoimentos de pessoas com deficiência visual e professores que participam do processo de alfabetização, além da exposição do projeto “Estimulando os sentidos remanescentes”, serão apresentadas aos professores da educação especial do estado, gestores e coordenadores educacionais.

De acordo com a coordenadora do Cap-AC, Gercineide Maia, o evento faz parte do Programa de Formação Continuada do Ministério da Educação e da SEE. “O seminário é de suma importância para os professores, porque vem discutir a formação continuada dos docentes que trabalham no atendimento Educacional Especializado para que estes alfabetizem seus alunos cegos”, diz.

Além do Cap-AC e SEE, o evento é promovido também pela Secretaria Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Secretaria Municipal de Educação, com apoio do Colégio Dom Bosco e o Núcleo de Apoio a Inclusão da Universidade Federal do Acre.