Celebração da Páscoa fomenta venda de ovos de chocolate artesanais

Para a tradição do cristianismo, Páscoa é celebração. Já os símbolos que fazem referência a ela são sinal de aquecimento da economia para o comércio. Em Rio Branco, a loja Doces Tropicais aproveita para ampliar a fabricação de ovos de chocolate artesanais.

Com um endereço fixo no bairro Cerâmica e outro no Supermercado Araújo do Aviário, a marca acreana de bombons artesanais de sabores tipicamente regionais conquista turistas há quase 20 anos.

Durante a Semana Santa, a empresa – que gera trabalho e renda para mais de dez famílias diretamente – se mobiliza para atender a demanda de clientes que ainda preferem os chocolates não industrializados.

Os ovos tradicionais, trufados ou de colher estão sendo feitos sob encomenda, em sua maior parte, a preços que variam de R$ 3 a R$ 25.

Já as trufas recheadas de cupuaçu, castanha, maracujá e graviola, entre outros sabores, são algumas opções que podem ser encontradas nas lojas diariamente.

Desde o início do projeto de feiras de artesanato realizadas mensalmente no Via Verde Shopping, há quase dois anos, a Doces Tropicais participa levando cores e sabores para o público que costuma presentear com produtos personalizados.

Para a microempreendedora Railda Carvalho, a Secretaria de Estado de Pequenos Negócios (SEPN) tem contribuído, sobretudo, com capacitações para a melhoria do design para lançar os produtos no mercado.

“Além das feiras de que a gente participa, um espaço conquistado por causa da secretaria, também são fundamentais as palestras, as oficinas de desing e as consultorias, para aprimorarmos o trabalho cada vez mais”, pontua a proprietária.