Chamamento público do Gameleira Cultural é prorrogado para entidades credenciadas

O governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), prorroga, até o dia 12 de abril, o edital de chamamento público do Gameleira Cultural para as entidades que já apresentaram proposta de credenciamento. A ideia é que as instituições apontem novos cardápios culturais, a fim de enriquecer o leque de produtos acreanos.

Aberta desde o dia 9 de fevereiro, a publicação, que faz parte do Programa Jamaxi Cultural, juntamente com o Ministério da Cultura, compõe um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento dos sistemas nacional e estadual de cultura, contribuindo para o cumprimento das metas dos planos nacional e estadual de cultura.

A iniciativa visa promover a circulação de eventos pontuais que incluem produtos de teatro, dança, música, artes plásticas e audiovisual em diversos bairros de Rio Branco, ocupando espaços culturais, praças e escolas da rede pública de ensino.

Só em Rio Branco, o programa destinará R$ 605 mil para estas atividades, enquanto em todo o estado esse valor chega a R$ 3,3 milhões, nos quais já estão em execução por meio do Jamaxi. “Este é um esforço do governador Tião Viana, que decidiu destinar o recurso ao fazer cultural. Isso tem o poder de movimentar a cidade e animar as pessoas, o que é muito importante para a sociedade em geral”, afirma a diretora-presidente da FEM, Karla Martins.