Com pequenos negócios, governo beneficia mais 21 entidades filiadas à Cades

O governador Tião Viana entregou, na manhã desta segunda-feira, 10, mais 24 kits de salão de beleza que beneficiam até 21 instituições vinculadas à Central de Articulação das Entidades de Saúde (Cades), para atender egressos do sistema prisional e pessoas que estão em tratamento médico ou contra dependência química.

Por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), o governo promove o fomento ao trabalho e a renda de famílias que são vulneráveis do ponto de vista social. Segundo Tião Viana, o sentido é dar uma oportunidade de futuro a essas pessoas.

“É um maravilhoso trabalho de recuperação da vida. Isso é esperança para as pessoas. É a chance de reconciliação com a vida, o direito à dignidade humana. E nossa meta é chegar até 18 mil famílias, até ao fim do ano que vem, com a entrega de pequenos negócios”, disse o governador.

Nos últimos seis anos, o governo já investiu mais de R$ 33 milhões com a entrega de Pequenos Negócios em todo o estado, beneficiando mais de 24 mil famílias.

“O trabalho com a Cades começou quando o governador era senador e articulou para que as instituições se fortalecessem a fim de levar melhorias para as pessoas. Hoje são 24 kits num investimento que ultrapassa 20 mil reais. É a mudança na vida de quem mais precisa” destacou o secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira.

Casas de Passagem e comunidades terapêuticas

A presidente da Cades, Verônica Loureiro, contou que a central possui hoje, 40 entidades vinculadas, incluindo 16 comunidades terapêuticas e quatro casas de passagem. São 471 leitos disponíveis e a média de recuperação é de 40%, que representa uma das maiores médias do Brasil.

“Temos 40 entidades vinculadas. No ano passado, só as casas de passagem acolheram mais de duas mil pessoas. Mais de 700 pessoas sairão das drogas este ano e esses kits são para eles se profissionalizarem nas próprias entidades”, conta.

A entrega reuniu representantes de diversas instituições, como as Casas de Passagem do Seringueiro, Serafim e Amigo do Peito. “Dirigimos essas casas que dão apoio às pessoas necessitadas. Esses kits vão ajudar muito na recuperação das pessoas que estão na Amigo do Peito, e muitas vezes estão frustradas e com baixa autoestima devido aos efeitos do tratamento contra o câncer”, conta Verônica Maia, representante da Casa de Passagem Amigos do Peito.

Para Gilson Gomes, representante da Casa Terapêutica Jovem Peniel, a entrega “será de grande valia para as entidades, e de grande utilidade para o nosso trabalho. Agradecemos ao governo porque vemos o empenho em prol dessas vidas. É um trabalho que tem libertado vidas em nosso estado”, disse.