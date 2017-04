Com qualidade, peixe acreano conquista mercado peruano

Essa exportação que a Peixes da Amazônia está fazendo é pioneira. De forma organizada, com apoio do governo, por meio das secretarias de Indústria (Sedens) e de Agricultura Familiar (Seaprof), da Anac, o Acre organizou toda sua cadeia produtiva da piscicultura e tornou possível expandir o comércio para além do consumo local.

Hoje, a Peixes da Amazônia está em todo o território brasileiro e já se prepara para alcançar mais mercados peruanos. “Assim que acabar a Semana Santa, já começa um novo negócio, que passa a ser peixe filetado e congelado em pacotes de 1kg, de 450g e de 3kg. Esse é nosso mercado até o fim do ano. E já em 2018 vamos trabalhar com cortes mais nobres, específicos para clientes que vão desenvolver a gastronomia peruana, que é muito rica e que depende de muito peixe”, explica Jair Batalini, gerente de operações.

Essa rota Acre-Peru guarda muito mais possibilidades de desenvolvimento que se possa imaginar. Fred Bocangel, diretor de comércio exterior e relações internacionais da Câmara de Comércio de Madre de Dios, é grande defensor das relações comerciais e culturais entre o Acre e Madre de Dios, duas regiões semelhantes em suas vertentes amazônicas.

Fred acredita que o desenvolvimento dessa região de fronteira ocorre pela relação de comércio possibilitada pela Transoceânica, que segue até portos no Oceano Pacífico. “Poderíamos, Acre e Madre de Dios, ser operadores comerciais de toda oferta brasileira para o Peru ou para o oeste norte-americano, ou zona do Equador, Chile, entre outros. Assim como vice-versa, com as ofertas do Peru para o Brasil”, afirma o empresário, que leva à risca suas ideias, tendo uma casa em Epitaciolândia e outra em Puerto Maldonado.

Ele explica ainda, em números, o tamanho do mercado só para o peixe, que pode alcançar Cuzco e Lima, grandes cidades peruanas. “Só Madre de Dios, poderia consumir 200 toneladas por mês. Se incluirmos Puno, que está muito perto, há 600 quilômetros. Em Cuzco que já tem dois milhões de habitantes, então o mercado se multiplica por 20, poderíamos estar consumido 4 mil toneladas por mês. É um mercado com avidez de pescado!”, afirma.

Essa expansão já está começando. A empresa que atualmente compra o pescado da Peixes da Amazônia está levando parte de sua mercadoria para Mazuco, 166 quilômetros distante de Puerto Maldonado. Em breve, o país conhecido por sua excelente culinária poderá ter em todo seu território o peixe cultivado por famílias acreanas, realizando assim mais um passo para a integração tão sonhada da América Latina, região rica de culturas e sabores.