Começa fase regional do Prêmio Gestão Escolar 2017

A fase regional Norte da 16ª edição do Prêmio Gestão Escolar (PGE) 2017 já começou. Nesta quinta feira, 19, as atividades são realizadas na Escola Esperança do Povo, no Seringal Cachoeira, em Xapuri, e amanhã, 20, na faculdade União Educacional do Norte (Uninorte), quando será realizada a entrega da premiação à escola vencedora.

A escola estadual Valério Caldas de Magalhães, de Cruzeiro do Sul, ganhadora da fase estadual está representando o Acre na premiação regional. Na solenidade de premiação, participam sete escolas ganhadoras das fases estaduais, cada uma representando um Estado da Região Norte.

O Prêmio Gestão Escolar é uma iniciativa do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed), com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Este ano, está sendo coordenado pelo secretário de Estado de Educação e Esporte (SEE), Marco Brandão.

Nos dias 30 e 31 de outubro serão realizadas as fases regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e nos dias 9 e 10 de novembro, a fase regional Nordeste. A premiação nacional, na cidade de Bonito (MS), será na primeira quinzena de dezembro.