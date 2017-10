Conferência Estadual de Promoção e Igualdade Racial será promovida em Rio Branco

Após passar por todas as regionais do Acre com conferências municipais, O Departamento de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (Sejudh) se prepara para promover, nos dias 31 de outubro e 1o de novembro, a Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial.

Com o tema “O Acre na década dos afrodescendentes: reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos”, os encontros levaram para as cidades acreanas debates sobre o direito à igualdade de oportunidades e à não discriminação, educação em igualdade e conscientização, acesso à Justiça, e discriminação múltipla ou agravada dos afrodescendentes, entre outros.

“Só de levarmos essas atividades aos municípios já é um ganho, pois lá falamos sobre a situação de vulnerabilidade social que vive a população negra, além de podermos fazer uma conexão disso com o município, o estado, o Brasil e o mundo. Fico muito satisfeita de podermos promover esse diálogo em quase todas as cidades do Acre”, afirma Almerinda Cunha, diretora do Departamento de Igualdade Racial da Sejudh.

Na conferência estadual, a ideia é que quatro representantes de cada município participem. “O passo seguinte é a nossa participação no IV Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que será realizada nos entre os dias 27 e 30 de maio, em Brasília”, diz a gestora.

A iniciativa ainda conta com apoio da Associação das Mulheres Negras, do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Social e demais movimentos sociais. “Sem essa força tarefa, não conseguiríamos fazer essa mobilização. Essa parceria entre os órgãos é muito importante para que sigamos levando o debate cada vez mais a público”, conclui Almerinda.