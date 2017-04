Cônsul italiano conhece projetos da Fundação de Tecnologia do Acre

O cônsul italiano Michele Pala cumpriu agenda em Rio Branco nesta semana. Ele teve a oportunidade de conhecer projetos de desenvolvimento do Acre. Nesta sexta-feira, 7, foi recebido pela diretora-presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Silvia Basso, e visitou parte das instalações da instituição.

Durante o encontro, projetos que envolvem manejo florestal, energia renovável e cadeia produtiva do bambu, entre outros, foram apresentados.

Michele conheceu de perto o resultado do trabalho de manipulação de óleos naturais realizado pelo Laboratório de Produtos Naturais (LPN), que utiliza ativos amazônicos para fins cosméticos e gastronômicos, além de disponibilizar a transferência de tecnologia de pesquisas para o setor empresarial.

A agenda ampliou as possibilidades de parcerias entre o Acre e o país europeu. O cônsul destacou, inclusive, seu entusiasmo pelo que viu no estado. “Fiquei bastante admirado com a capacidade que o Acre tem para utilizar toda a variedade com a qual a natureza o abençoou, tanto para suas virtudes gastronômicas quanto cosméticas, com esses ingredientes incríveis da natureza”, afirmou.

Para Silvia Basso, essa conferência do trabalho in loco foi fundamental para a solidificação do processo de negociação que já vem sendo feito com indústrias italianas interessadas na comercialização de óleos.

Laboratório de Produtos Naturais

O LPN disponibiliza a prestação de serviços que vão desde a produção de fitocosméticos até a análise microbiológica de água e físico-química de óleos e alimentos para uma parte das indústrias e empresas acreanas.