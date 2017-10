Contran libera pagamento de multas de trânsito com cartão de débito ou crédito

Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada nesta quarta-feira, 18, no Diário Oficial da União (DOU), libera o pagamento de multas de trânsito com cartão de crédito ou débito.

A resolução já está em vigor, porém, no Acre o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) vai regulamentar o processo para habilitação das empresas financeiras que vão oferecer a alternativa de pagamento por cartão e quitar as dívidas dos proprietários de veículos.

“O Detran vai abrir um procedimento para credenciar operadoras de cartão de crédito interessadas em operar, as quais deverão ajustar sua operação com o Banco do Brasil que é quem emite os boletos”, Fábio Ferreira.

O valor das multas poderá até ser parcelado pela empresa credenciada junto ao Detran/AC, mas com a devida cobrança de juros pela operadora financeira do cartão.

O parcelamento será entre a operadora do cartão e o proprietário. O órgão de trânsito continuará recebendo o valor à vista e a regularização do veículo será imediata, não sendo necessário esperar até a última parcela.