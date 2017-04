Corpo de Bombeiros do Acre capacita barqueiros para o transporte de turistas

As estradas dos ribeirinhos acreanos são os rios. Assim como no trânsito de veículos nas vias terrestres há regras a serem seguidas a fim de evitar acidentes, nos rios também existem normas e cuidados que devem ser observados por quem transporta produtos e pessoas usando barcos.

Com o objetivo de precaver futuros acidentes, o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) lançou, na última terça-feira, 11, a Campanha de Prevenção de Acidentes em Meio Aquático.

O curso, com duração de dois dias, faz parte do fortalecimento da atividade promovida pelo governo do Estado na comunidade Crôa, principal ponto turístico da região do Vale do Juruá. Ao todo, 45 barqueiros já receberam capacitação contra acidentes nas águas.

“A equipe do Corpo de Bombeiros passou aos barqueiros conhecimentos sobre históricos de acidentes em rios de água doce, manuseio com equipamentos de segurança, primeiros socorros para afogados, mecânica de primeiro escalão para motor de rabeta e tática de resgate em meio aquático”, destacou o capitão do Corpo de Bombeiros Rômulo Barros.

A Marinha do Brasil também colaborou com a formação, aplicando o minicurso de noções de navegação. Além dessa capacitação, o governo, por meio de uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente (Sema) e Turismo e Lazer (Setul), já ofereceu aos ribeirinhos da comunidade Crôa os cursos de Culinária, Associativismo e Cooperativismo.