Cruzeiro do Sul abre inscrições para o curso de Administração Pública

O Centro de Educação Permanente (Cedup) de Cruzeiro do Sul já iniciou o período de inscrições para o curso de Bacharelado em Administração Pública. A formação superior é oferecida pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio da Universidade Aberta do Brasil no polo do Juruá.

As inscrições começaram na última quarta-feira, 14, e devem permanecer até às 22h59, horário do Acre, do próximo dia 29. Aos interessados, trata-se de uma oportunidade de fazer um curso superior gratuito em instituição pública de qualidade, certificada pelo Ministério da Educação.

O Curso de Bacharelado em Administração tem como objetivo formar profissionais capacitados para exercer atividades nos vários campos organizacionais correlatas à área de administração, além de preparar profissionais comprometidos com o interesse público e privado capazes de contribuir com seus conhecimentos, capacidade e experiência na gestão de sistemas administrativos.

Para maiores informações basta acessar a página de inscrição pelo site: http://www.comvert.ufam.edu.br ou pelo telefone do Cedup: (68) 3322 – 7986. O órgão fica localizado na Rua Rui Barbosa, 525 – Centro.