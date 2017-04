Depasa altera fluxo de abastecimento no Segundo Distrito e regional do Horto Florestal

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) precisou fazer uma alteração no fluxo de abastecimento para as regionais do Segundo Distrito e Horto Florestal, devido à manutenção corretiva em equipamentos da Estação de Tratamento de Água (ETA 2), que é realizada durante esta semana.

Os bairros Cidade do Povo, Loteamento Santo Afonso e adjacências, que recebem água todos os dias, passarão a ser abastecidos de forma alternada: dia sim, dia não.

As comunidades do Taquari, Cidade Nova, Seis de Agosto, Quinze, Conquista, Procon, Solar e Bouganville sofrerão redução no tempo de distribuição de água, de 10 horas para 8, em dias alternados.

As medidas foram adotadas em decorrência da produção insuficiente de uma bomba de recalque que leva a água do setor de captação para a central de tratamento.

“O equipamento estava perdendo gradativamente a capacidade de bombeamento e, consequentemente, comprometeu a eficiência do sistema, provocando uma redução de 10% da capacidade de produção”, destaca o superintendente do Depasa, Miguel Félix.

Como forma de manter o fluxo de captação, técnicos da autarquia acionaram uma bomba reserva e o maquinário que apresentou o problema receberá manutenção e passará por uma troca de peças que vêm de fora do estado, prevista para esta quinta-feira, 20.

“Tivemos que alterar nosso calendário de abastecimento para criar as condições necessárias para distribuir a água a essas regiões e localidades. Assim que a intervenção estiver concluída, o sistema retornará a sua normalidade”, informa Félix.