Depasa emite nota sobre o fluxo de abastecimento da capital

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) informa que devido às constantes quedas de energia elétrica na região da Sobral, local onde estão situadas as duas Estações de Tratamento de Água de Rio Branco (ETAs), houve redução no fluxo de abastecimento da capital.

Na noite da última quarta-feira, 18, as centrais da autarquia ficaram sem distribuição elétrica durante seis horas, fato que impacta diretamente nas etapas de tratamento do recurso natural. Por fim, o Depasa esclarece que o processo de captação e distribuição de água já foi retomado, no entanto todo o fluxo de abastecimento da capital voltará gradativamente à normalidade nas próximas 48 horas.