Depasa realiza reparação em adutora no Segundo Distrito

Neste domingo, 16, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) atuou na reparação de uma adutora de 300 milímetros, localizada nas intermediações da ponte sobre o igarapé Judia, na BR-364, no Segundo Distrito da capital.

Cerca de 10 técnicos da autarquia estiveram no local avaliando as consequências do vazamento e realizando os processos de isolamento, segurança e reestruturação dos danos.

A intervenção nesta rede de distribuição de água teve a duração de seis horas e provocou a suspensão do fornecimento de água na localidade. O fluxo de abastecimento está retornando gradativamente para a região do Loteamento Farhat, Belo Jardim e demais localidades adjacentes.