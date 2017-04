Detran divulga edital de leilão em Plácido de Castro

O quinto leilão de veículos do ano realizado pelo Departamento Estadual De Transito (Detran/AC) será em Plácido de Castro. O edital foi publicado nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com o documento, 12 motocicletas aptas à circulação serão leiloadas. Os valores dos lances iniciais variam de R$ 700 a R$ 1.700.

O evento será realizado dia 27 deste mês, às 9 horas, nas dependências do auditório da Câmara Municipal de Plácido de Castro, localizado no centro da cidade. As inscrições se iniciam dia 18 deste mês.

Os interessados em participar do certame devem realizar as inscrições entre os dias 18 e 24 próximos, no site da Leiloeira Oficial, ou presencialmente, na 8ª Circunscrição Regional de Trânsito de Plácido de Castro (Ciretran), Avenida Diamantino Augusto de Macedo 1.142, Centro.

Para efetivar a inscrição é necessário fazer visitação aos veículos no pátio da 8ª Ciretran, das 8 horas ao meio-dia e de 14 às 16 horas, entre os dias 18 e 20 e os dias 24 e 25. É obrigatório apresentar documento de identificação oficial com foto e o CPF.

“Os participantes devem saber que a visitação consiste apenas na inspeção visual dos objetos a serem leiloados, não sendo permitidos procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças”, orienta a diretora de operações do Detran, Shirley Torres.

Acesse o edital completo no site do Detran.