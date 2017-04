Detran divulga edital de leilão público de Acrelândia

Nesta sexta-feira, 7, o Detran publicou no Diário Oficial do Estado o edital de leilão público de veículos que estão no depósito de órgão em Acrelândia. O documento apresenta 49 veículos, entre carros e motocicletas, aptos a circulação, cujos valores dos lances iniciais variam de R$ 500 a R$ 4 mil.

Os veículos serão leiloados no dia 25 deste mês, a partir das 9 horas, no auditório do Centro Estadual de Educação Permanente (Cedup), Rua Adenilson Rogério de Oliveira, Centro do município. Para participar do certame os interessados devem realizar a inscrição entre os dias 17 e 24, no site da Leiloeira Oficial, ou presencialmente, na 11ª Circunscrição Regional de Trânsito de Acrelândia (Ciretran), Rua José de Deus, 123, Centro.

Para efetivar a inscrição e necessário fazer a visitação dos veículos no pátio da 11ª Ciretran, nos horários das 8 horas ao meio-dia e de 14 às 16 horas. É obrigatório apresentar documento de identificação oficial com foto e CPF.

“A vistoria consiste apenas na inspeção visual dos objetos, não sendo permitido o manuseio, experimentação e retirada de peças dos veículos”, explica a diretora de operações do Detran, Shirley Torres.

O edital completo pode ser acessado por meio do site do Detran ou ainda no Diário Oficial do Estado de 7 de abril de 2017.