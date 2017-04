Detran organiza trânsito durante procissão da Sexta-Feira Santa

Para garantir a segurança nas vias durante a realização da procissão do Cristo Morto, realizada tradicionalmente pela Igreja Católica na sexta-feira da Semana Santa, a equipe de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) vai organizar o trânsito do centro de Rio Branco.

A atividade terá início às 17 horas desta sexta-feira, 14, porém, a interdição na Avenida Brasil será a partir das 16 horas, para a concentração dos participantes.

O evento deve durar por volta de duas horas, e a expectativa é de que até as 19 horas a via esteja liberada.

“À medida que a procissão for avançando, outras vias serão interditadas, por isso o trânsito deve ficar lento. Dessa forma, condutores devem procurar rotas alternativas para chegar aos seus destinos”, orienta o coordenador da companhia de fiscalização de trânsito do Detran, Jones Costa.

Vale lembrar que em alguns bairros as comunidades católicas realizam procissão até o centro de Rio Branco para se unirem à atividade, por isso os condutores devem ficar atentos e respeitar a atividade, agindo com paciência e gentileza.