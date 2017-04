Detran orienta condutores que pretendem pegar a estrada no feriado prolongado

Para garantir a segurança no trânsito, equipes de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) farão operações de fiscalização e orientação, entre os dias 13 e 16 deste mês, em locais estratégicos em estradas para outros municípios.

“Durante a operação, além do trabalho de orientação, verificaremos não só licenciamento, mas condições gerais do veículo, embriaguez ao volante e outros fatores que comprometam a segurança nas vias”, esclarece o coordenador de fiscalização de trânsito do Detran, Jones Costa.

Para quem pretende pegar a estrada neste feriado, as principais orientações são: jamais dirigir sob efeito de álcool, que, além de proibido, coloca em risco a vida de todos que trafegam na estrada, respeitar os limites de velocidade da via, evitar ultrapassagens irregulares, manter sempre distância segura de outros veículos e ter atenção redobrada em momentos de chuva. Todas essas atitudes podem evitar acidentes de trânsito.

“No caso de chuva, a distância entre os veículos deve ser ainda maior e a velocidade, reduzida. E se a chuva comprometer a visibilidade, o ideal é parar em local seguro e esperar a chuva passar”, orienta Jones Costa.

O uso do farol baixo, mesmo de dia, é obrigatório nas rodovias. O condutor não deve usar luz alta, pois, ao contrário de ajudar, pode piorar a visibilidade.

“Vale lembrar que muitos clubes de ciclistas e motociclistas aproveitam o feriado para transitar nas estradas. Nessa situação, os outros condutores devem manter distância e ter cuidado redobrado na ultrapassagem desses grupos”, ressalva o coordenador de trânsito.

Outras dicas de segurança

• O motorista deve realizar revisões periódicas do veículo, principalmente antes viajar, para verificar as condições dos freios, suspensão, alinhamento, pneus, óleo do motor, carga de bateria, faróis e lanternas.

• Para as viagens mais longas, o descanso é muito importante, pois o sono é uma condição perigosa no trânsito.

• É aconselhável evitar viagens à noite, período em que a visibilidade é menor e o risco de acidentes, maior.

• O uso de celular enquanto dirige, além de ser proibido por lei, é perigoso e pode causar acidentes fatais.

• O uso do cinto de segurança é obrigatório e imprescindível para a segurança de todos os ocupantes do veículo, assim como o uso de equipamentos adequados (cadeirinha) para crianças de até sete anos e meio, de acordo com a idade e o peso.