Detran promove capacitação nas Circunscrições Regionais de Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), por meio da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari), deu início nesta semana, à capacitação sobre procedimentos de recursos de multas de trânsito em todas as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do estado.

Com o objetivo de atualizar os profissionais e padronizar os procedimentos administrativos, a capacitação deve facilitar a vida dos cidadãos que queiram contestar autos de infração de trânsito nos municípios.

“Quem não mora na capital, pode entrar com recurso nas Ciretrans, o processo é recepcionado pela equipe e encaminhado para Rio Branco para ser analisado. Essa capacitação é para padronizar, atualizar, esclarecer dúvidas e garantir maior eficiência nos processos e procedimentos realizados”, explica a chefe do Setor, Luanda de Medeiros.

A atividade teve início em Xapuri, Brasileia e Assis Brasil, porém a equipe seguirá realizando a capacitação nas demais cidades que possuem Ciretran, são elas: Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Mâncio Lima, Acrelândia e Rodrigues Alves.

Para o gerente da 5ª Ciretran em Xapuri, Clenes da Silva, aprimorar o conhecimento é essencial para melhorar o atendimento público.“Durante a capacitação tiramos nossas duvidas, uma vez que a legislação passa por mudanças. Isso vai nos ajudar a atender melhor a demanda da população”, enfatizou Silva.