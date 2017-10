Detran realiza ação educativa com crianças da Vila Liberdade, no Juruá

O governo do Estado por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizou ontem, 20, na Vila Liberdade, uma homenagem em alusão ao Dia da Crianças. A atividade se deu na Escola Magia do Saber e participaram alunos das escolas Princesa da Floresta, Cruzeiro do Sul, Maurício Mappes, e Magia do Saber.

O objetivo da atividade foi orientar as crianças sobre os cuidados no trânsito. Foram sorteadas também cinco bicicletas, uma para cada escola e uma entre os alunos.

“Acho de suma importância essa atividade, porque nossas crianças moram na BR, onde o trafego de carros é grande e eles precisam ser mais educados. Achei ótimo, excelente”, disse a coordenadora de ensino da escola Magia do Saber, Angelina Medeiros da Cruz.

Já o estudante da Escola Princesa da Floresta, Alen Jhonatã Correia dos Santos, destacou a importância de atividades como essa para educar sobre o trânsito.

“Muitos precisam assistir atividades como essa para ver como se comportar no trânsito, inclusive eu, que estou tirando minha primeira habilitação”, destacou Jhonatã.

Valdecir Dantas, representantes do Detran em Cruzeiro do Sul, explicou que as questões mostram situações do cotidiano para conscientizar a criança de como se comportar no trânsito.

“Fico feliz de ver as crianças respondendo questões que são básicas, mas fundamentais para preservar a vida, como os cuidados para atravessar ou circular na via, como conduzir seus veículos e motocicletas, todas são situações que mostram que estamos no caminho certo” destacou Valdeci.

A aluna Bruna Raquel Santos Ramos, da Escola Cruzeiro do Sul, foi a ganhadora da bicicleta e resumiu em poucas palavras a alegria de ser contemplada, “Estou muito feliz”.