Detran realiza atividades educativas em Senador Guiomard

“No trânsito todos devem ter atitudes conscientes, só assim podemos prevenir acidentes e valorizar a vida”. Assim a estudante Gabriela Oliveira, da Escola Eduardo Gomes, de Senador Guiomard, resumiu o que aprendeu em uma das palestras ministradas pela equipe de equipe de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), nesta sexta-feira, 7, no município.

Durante toda a semana, a população de Senador Guiomard recebeu ações de promoção ao respeito no trânsito. Por meio de palestras, blitzes educativas, peças teatrais e brincadeiras, os educadores do Detran orientaram mais de 1.300 pessoas sobre a necessidade da adoção de atitudes que gerem a segurança nas vias.

“As atividades proporcionam que o cidadão guiomarense compreenda seus direitos e deveres no trânsito e tenham a oportunidade de adotar atitudes corretas e educadas no trânsito”, afirmou o gerente da 7° Circunscrição Regional de Trânsito de Senador Guiomard (Ciretran), Ermando José Ferreira.

Assuntos como segurança no trajeto de ida e volta à escola, utilização da faixa de pedestre para travessia, regras de circulação, a mistura perigosa de álcool de direção e respeito e gentileza no trânsito, entre outros, foram abordados nas atividades realizadas no município.

“Esses ensinamentos que as crianças recebem de forma lúdica são capazes de influenciar suas atitudes e criar nelas um senso de responsabilidade com o trânsito” opinou a diretora da Escola Infantil Monteiro Lobato, Lene Costa.