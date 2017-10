Dia do Médico: mais que uma profissão, um chamado para salvar vidas

Governo tem mais de 820 médicos

O Dia do Médico foi escolhido em referência ao Dia de São Lucas, o santo padroeiro da medicina.

Atualmente, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) possui 828 médicos contratados, que prestam atendimento à população em mais de 40 unidades de saúde em todo o estado.

“Nosso sentimento quando falamos desses profissionais é de gratidão. Sabemos que no atendimento de saúde todos são importantes, do condutor da ambulância, passando pelo maqueiro e técnicos até os enfermeiros. Mas reconhecemos a dedicação dos nossos médicos, que têm como missão diária salvar vidas. Nesta data, só temos que dizer, em nome do governo do Acre, o nosso muito obrigado”, declara a médica.