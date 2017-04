Dia Nacional de Combate ao Bullying é lembrado pela Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e a União Educacional do Norte (Uninorte), em parceria com Escola Estadual Professora Berta Vieira de Andrade, realizaram uma palestra educativa para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência na Escola, comemorado nesta sexta-feira, 7 de abril.

A data foi instituída pela Lei 13.277, de 2016, e escolhida como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência nas Escolas, devido o conhecido massacre de Realengo. No dia 7 de abril de 2011, a Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, foi invadida por Wellingto Menezes, que disparou uma arma contra os estudantes, levando à morte 12 alunos com idades entre 13 e 16 anos.

O atirador acabou cometendo suicídio na própria escola. Há indícios de que enfrentou na infância situações de bullying.

A atividade tem como objetivo aproximar a comunidade da DPE/AC, além de trazer informação, como explica o defensor público e coordenador do Núcleo de Cidadania, Celso Araújo. “Nos estamos esclarecendo sobre os direitos e limites que cada estudante tem para não violar o direito do outro”, afirma.

A coordenadora de ensino Luciana Rodrigues destaca que as parcerias são essenciais para o ensino e a conscientização dos alunos. “São de ações como esta que as nossas escolas precisam. Temos que debater mais sobre este tema e conscientizar as crianças para formarmos bons adultos”, declara.