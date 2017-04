Diretor de Soldados da Borracha conversa sobre o filme com Tião Viana

O governador Tião Viana recebeu na Casa Civil, nesta quinta-feira, 6, o diretor do filme Soldados da Borracha, Cesar Garcia Lima, que falou sobre a produção do seu documentário gravado em Rio Branco, Xapuri e Plácido de Castro, em 2010. A produção resgata a história dos Soldados da Borracha, que começou durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

“São pessoas importantes não só numa perspectiva local, mas num contexto mundial. Neste documentário a gente valoriza o Soldado da Borracha. E as gravações foram feitas aqui porque o Acre é o estado que detém o maior número de Soldados”, contou Lima.

O documentário foi patrocinado pela Petrobras e teve apoio do então governador do Estado, Binho Marques. O filme retrata, ainda, o que ocorreu com os seringueiros que extraíam borracha na Amazônia para ajudar os aliados durante a guerra.

“A maioria morreu sem nenhuma assistência na própria floresta, que a propaganda de guerra divulgava como paraíso. Quatro Soldados, dois do Ceará e dois do Acre, contam como sobreviveram e como a promessa de riqueza deu lugar à solidão e ao desamparo na extensa selva amazônica”, explica o diretor.

O DVD está à venda na Livraria Paim e o filme disponível online no site do Iphan.